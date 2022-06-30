В Челябинской области запланирована 71 избирательная кампания

Владимир Якушев напомнил уральским регионам требования по организации выборов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев расставил приоритеты в проведении предстоящих 11 сентября выборов. Накануне он провел совещание по подготовке к единому дню голосования, сообщает пресс-служба аппарата полпреда. Так, в Челябинской области предстоит 71 избирательная кампания.

«В регионах пройдут разные избирательные кампании, но вне зависимости от уровня все они требуют повышенного внимания. Единый день голосования должен пройти при соблюдении всех требований законодательства, организованно, без каких-либо нарушений», — подчеркнул Владимир Якушев.

Главный приоритет — стабильный социально-политический фон голосования. Именно такую задачу поставил президент на оперативном совещании с членами Совета безопасности 22 июня, напомнил полпред.

В уральских регионах на этот раз простоит 202 избирательные кампании разного уровня. Самые значимые — выборы губернатора Свердловской области.

В Челябинской области запланирована 71 избирательная кампания. Основная часть — выборы депутатов представительных органов, городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Из наиболее крупных — довыборы в областное Заксобрание по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25.