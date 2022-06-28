«Единая Россия» и ЛДПР утвердили кандидатов в Заксобрание Челябинской области

Оба претендента из Троицкого района





Кандидатов на дополнительные выборы депутата Заксобрания Челябинской области по Троицкому округу выбрали две партии. «Единую Россию» готова представить ректор «Южно-Уральского государственного аграрного университета» Светлана Черепухина, она ранее выиграла предварительное партийное голосование. От ЛДПР выдвинули координатора реготделения Андрея Самохвалова. Об этом рассказали в пресс-службах региональных отделений партий.

По Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания области седьмого созыва. В 2020 году этот мандат завоевал Владимир Павлов. В 2021 году Павлов прошел в Госдуму РФ и сдал мандат областного депутата.

Ранее ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина выиграла предварительное партийное голосование. Свою инициативу участвовать в выборах она объяснила желанием всесторонне подойти к подготовке квалифицированных кадров для села и стимулированию молодежи остаться в сельской местности.

Партию ЛДПР в довыборах будет представлять Андрей Самохвалов. Его кандидатуры выбрали сегодня на конференции.

«Андрей Юрьевич в ЛДПР восемь лет. За эти годы прошел путь от активиста первичного отделения партии до руководителя молодежной партийной организации. Человек с ярко выраженной активной гражданской позицией. В настоящее время трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — представил координатор Челябинского реготделения Виталий Пашин.