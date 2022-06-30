Банк России с 30 июня ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Новая купюра выполнена в современном дизайне и содержит усиленную защиту, сообщают в пресс-службе регулятора.
«Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности», — рассказали в Центробанке.
Сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату.
Обновленные купюры будут выпускать в обращение постепенно. Новые версии 100 рублей будут находиться в обращении наравне с банкнотами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.