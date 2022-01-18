В Челябинской области разработали план работы по борьбе с новым штаммом коронавируса

Алексей Текслер принял участие в работе Координационного совета при правительстве РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заседание во вторник, 18 января, провел председатель правительства России Михаил Мишустин. Участники заседания обсудили новый проект мер по борьбе с «омикроном». В Челябинской области разработан свой план мероприятий по противодействию новому штамму, сообщает пресс-служба правительства области.

Челябинский план предусматривает усиление работы амбулаторно-поликлинических служб, расширение охвата ПЦР-тестированием, создание необходимого запаса лекарственных препаратов, усиление работы горячих линий и другие мероприятия.

Более половины жителей Южного Урала уже прошли иммунизацию против коронавирусной инфекции. В медицинских учреждениях Челябинской области в достаточном количестве есть вакцина от COVID-19 следующих наименований: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Напомним, Михаил Мишустин сегодня рекомендовал всем работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. А дома-интернаты отправят на карантин из-за угрозы распространения инфекции.