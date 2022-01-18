Дома‑интернаты в России отправят на карантин из‑за угрозы распространения «омикрона»

Сотрудники социальных учреждений будут работать вахтовым методом

Из-за угрозы распространения «омикрона» дома-интернаты в России переводятся в закрытый режим работы, сообщает во вторник, 18 января, РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«В связи с высокой контагиозностью „омикрона“ мы вынуждены вернуться к закрытому режиму со сменным двухнедельным режимом работы персонала», — цитируют Голикову наши коллеги.

Какие именно организации социальной защиты будут закрыты на карантин в Челябинской области и по какому графику будет работать их персонал, в пресс-службе Минсоца Челябинской области не уточняют. Скорее всего, уже в среду, 19 января, об этом расскажет вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Завтра политик проведет традиционный брифинг по коронавирусу для журналистов.

Напомним также, что учреждения социальной защиты уже имеют опыт работы в условиях ковидного карантина.

Между тем председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности переводить сотрудников на удаленную работу.