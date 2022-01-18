Глава правительства призвал отправить россиян на удаленку

Или тестировать их на ковид на рабочих местах

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности переводить подчиненных на удаленку. Заявление прозвучало во вторник, 18 января, на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Чтобы помочь врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается людей старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Тех, кто остается работать в трудовых коллективах, Мишустин просит тестировать на ковид, чтобы на предприятии сохранялись максимально безопасные условия труда.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, которые также приводит РИА Новости, 60% заражений коронавирусом в России приходятся на штамм «дельта», а оставшиеся 40% — на «омикрон» и некоторые другие варианты ковида. «Омикрон» уже доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, всего он выявлен в 42 регионах.







Сегодня стало известно, что очередное заседание Законодательного собрания Челябинской области, назначенное на 26 января, пройдет в режиме видеосвязи. Депутаты решили перейти на удаленный формат работы, чтобы не подвергать себя риску заражения «омикроном».

В Челябинской области первый случай «омикрона» подтвердили 17 января. Его выявили у беременной женщины, и факт заражения подтвердила лаборатория Тюмени.

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