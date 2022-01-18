Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности переводить подчиненных на удаленку. Заявление прозвучало во вторник, 18 января, на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
«Чтобы помочь врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается людей старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», — сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Тех, кто остается работать в трудовых коллективах, Мишустин просит тестировать на ковид, чтобы на предприятии сохранялись максимально безопасные условия труда.
По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, которые также приводит РИА Новости, 60% заражений коронавирусом в России приходятся на штамм «дельта», а оставшиеся 40% — на «омикрон» и некоторые другие варианты ковида. «Омикрон» уже доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, всего он выявлен в 42 регионах.
Сегодня стало известно, что очередное заседание Законодательного собрания Челябинской области, назначенное на 26 января, пройдет в режиме видеосвязи. Депутаты решили перейти на удаленный формат работы, чтобы не подвергать себя риску заражения «омикроном».
В Челябинской области первый случай «омикрона» подтвердили 17 января. Его выявили у беременной женщины, и факт заражения подтвердила лаборатория Тюмени.
По каким симптомам распознать новый штамм коронавируса и как защититься от заражения, рассказал врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.