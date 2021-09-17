В Челябинской области проголосовало 8,82 процента избирателей

На участки к 15 часам первого дня голосования пришли 227 596 человек

Избирком Челябинской области озвучил первые данные по выборам в Госдуму на Южном Урале. По состоянию на 15 часов местного времени 17 сентября проголосовали 8,82 процента граждан — это 227 596 человек, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В лидерах по числу проголосовавших — Троицкий район с 18,37%. В Уйском, Нагайбакском, Агаповском районах и Снежинске явка в пределах 19 процентов.

«Это традиционно: сельские районы отличаются хорошей явкой», — отметил Сергей Обертас на брифинге регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами.

Председатель регионального избиркома также добавил, что пока выборы проходят без эксцессов. Сравнительно небольшой процент явившихся на избирательные участки глава избиркома объясняет будним днем и занятостью большинства южноуральцев.

Эксперты отмечают, что явка выше, чем год назад на выборах ЗСО, которые также продолжались в течение трех дней. По словам политолога Василия Зорина, тогда весь первый день голосования принес чуть меньшую явку, чем семь часов работы участков сегодня.



Кроме того, напомним, в 2021 году выборы в Госдуму длятся три дня, с 17 по 19 сентября, — специально для того, чтобы избежать скопления людей на участках и уменьшить коронавирусную угрозу.

В 2016 году, когда избирался действующий созыв Госдумы, явка избирателей Южного Урала составила 44,37 процента. Самую высокую активность на выборах проявили жители Пластовского, Агаповского, Варненского районов, где явка составила 60 процентов.

В Челябинской области отрабатываются первые сигналы о спорных ситуациях на избирательных участках. Члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами оперативно реагируют на все поступающие обращения.

Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. Россия должна избрать 450 депутатов нижней палаты парламента. Половина из них баллотируется по одномандатным избирательным округам, еще 225 человек — по партийным спискам.