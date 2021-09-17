В России стартовали выборы в Государственную думу

Избирательные участки открываются в восемь часов утра местного времени

17 сентября в России стартовало трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Избирательные участки по всей стране открываются в 8 утра местного времени, первыми они начали работать, конечно, на Дальнем Востоке.



Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. Россия должна избрать 450 депутатов нижней палаты парламента. Половина из них баллотируется по одномандатным избирательным округам, еще 225 человек — по партийным спискам.

В выборах участвуют 14 политических партий, от них в Думу идут 3812 кандидатов.

Жителям Челябинской области предстоит выбрать пятерых одномандатников (в Челябинском, Металлургическом, Златоустовском, Коркинском и Магнитогорском округах) из 50 кандидатов. Заполнять на избирательных участках нужно будет два бюллетеня: один — за одномандатников, второй — за партии.

Все избирательные участки Южного Урала, а их более 2200, оснащены системами видеонаблюдения или видеофиксации, каждый избиратель получает «пакет безопасности» с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Возле участков в течение всех трех дней голосования будут работать 545 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа. Узнать адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома РФ.