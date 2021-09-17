Общественники Южного Урала отработали первые сигналы о спорных ситуациях на выборах

Ни в одном из сообщений штаб по контролю и наблюдению за выборами не выявил нарушений

В Челябинской области отрабатываются первые сигналы о спорных ситуациях на избирательных участках. Члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами оперативно реагируют на все поступающие сигналы, сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.

Утром 17 сентября в Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами поступила информация из анонимного телеграм-канала о том, что УИК № 811 в Челябинске закрыт и на него не пускают наблюдателя от одного из кандидатов. Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, на место выехал председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко.

«Участок работает, голосование открыто. Произошла техническая ошибка, наблюдатель допущен до работы на участке, инцидент исчерпан», — отметил Николай Дейнеко.

Еще одно обращение поступило из Трехгорного. В Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами поступил сигнал о том, что работников ФГУП «Приборостроительный завод имени К. А. Володина» принуждают голосовать за определенную политическую партию, предлагая взамен выходной день.

Представители штаба связались с генеральным директором завода, с работниками предприятия и попросили прояснить ситуацию.

«Выборы проходят, как положено, в рамках закона. Кампания идет три дня. Мы решили проголосовать сегодня заводом максимально, чтобы люди в выходные отдыхали», — сообщил генеральный директор Владислав Белобров.

Также общественникам пожаловались на возможную дискредитацию выборов в Миассе. Местные жители сообщили о готовящихся вбросах бюллетеней за «нужных» кандидатов.

«Вбросы очевидны, когда нет контроля. А у нас везде камеры стоят, наблюдатели работают. Выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений, связанных с несоблюдением процедуры, нет. Для усиления контроля оснований также нет», — говорит член регионального Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, председатель Общественной палаты Миасса Сергей Соловьев.

В избирательную комиссию в первый день голосования поступило 10 обращений. Всего обращений с 17 июня 2021 года — 220.

«На все обращения дается ответ по существу, в случае необходимости проводится проверка. Большая часть обращений посвящена вопросам, требующим разъяснения действующего законодательства о выборах», — уточнили в пресс-службе областного избиркома.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас сообщил корреспонденту ИА «Первое областное», что по состоянию на 14 часов 17 сентября о нарушениях именно избирательного законодательства сообщений не было.

«Несомненно, где-то есть нарушения — это нарушения масочного режима, других рекомендаций Роспотребнадзора, нарушения Кодекса об административных правонарушениях. Но любое похожее сообщение именно о нарушении избирательных прав мы немедленно проверяем. Пока речь идет только о единичных „фейковых“ сообщениях, как в случае с якобы неопломбированными КОИБами в Курчатовском районе», — констатировал Сергей Обертас.

Всего на Южном Урале круглосуточно работают три Центра общественного наблюдения в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Все ранее зарегистрированные граждане могут в онлайн-режиме наблюдать за ходом избирательного процесса на любом участке.

Звонки от жителей региона принимаются по телефону горячей линии по вопросам защиты избирательных прав граждан и работы Центра общественного наблюдения. Звонить на горячую линию можно по номеру +7 (351) 751-42-45.

Напомним, Общественный штаб по контролю за выборами был сформирован в Челябинской области весной 2021 года. К началу лета прошли подготовку около 4,5 тысячи независимых наблюдателей, кроме того, штаб заключил соглашения о сотрудничестве с рядом партий — участников выборов. Всего же, по данным областного избиркома, на выборах-2021 в регионе работает более 9 тысяч наблюдателей и 20 тысяч сотрудников избирательных комиссий всех уровней.

Выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. Россия должна избрать 450 депутатов нижней палаты парламента. Половина из них баллотируется по одномандатным избирательным округам, еще 225 человек — по партийным спискам.

