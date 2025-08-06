В Челябинской области продолжается прием заявлений на ДЭГ на выборах‑2025

Их можно подать на портале госуслуг до 8 сентября

На Южном Урале с 28 июля по 8 сентября идет прием заявлений на дистанционное электронное голосование, сообщает пресс-центр избирательной комиссии Челябинской области. У жителей региона есть возможность проголосовать дистанционно на выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года. ДЭГ позволяет избирателю участвовать в выборах онлайн с любого устройства с доступом в интернет, будь то компьютер, планшет или смартфон. Это альтернатива очному голосованию.

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, надо пройти два этапа. Сначала, с 28 июля по 24:00 московского времени 8 сентября 2025 года, подаете заявление на дистанционное голосование через портал «Госуслуги». После этого ваши данные отправятся на проверку и включение в списки участников ДЭГ. Затем, с 8:00 12 сентября до 20:00 14 сентября 2025 года, вы сможете проголосовать электронно на сайте vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности.

Принять участие в ДЭГ смогут граждане России, достигшие 18 лет на день голосования, зарегистрированные по месту жительства в Челябинской области и имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. При этом они должны находиться на территории России.

Мы уже рассказывали, что до 8 сентября также принимают заявления для голосования по месту нахождения в рамках программы «Мобильный избиратель».

По данным на 1 июля 2025 года, в Челябинской области проживает 2 миллиона 575 тысяч 211 избирателей.