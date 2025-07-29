В Челябинской области «включился» механизм «Мобильный избиратель»

В ТИКах начали принимать заявления для голосования по месту нахождения

В территориальных избирательных комиссиях Челябинской области начали принимать заявления для голосования по месту нахождения в рамках программы «Мобильный избиратель», сообщает пресс-центр облизбиркома.

Напомним, данный механизм дает возможность избирателям, обладающим правом участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, проголосовать в любой точке региона вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Напомним, до 8 сентября 2025 года включительно такое заявление можно написать в ТИКах (в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00).

Кроме ТИКа, подать заявление можно в МФЦ или через портал «Госуслуги», а с 3 по 8 сентября — в своей участковой избирательной комиссии.

Выборы депутатов восьмого созыва ЗСО Челябинской области состоятся 12—14 сентября.