В Челябинской области появились три городских округа

Районы и поселения объединили в Нязепетровске, Сатке и Пласте

Сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли пакет документов по преобразованию трех муниципальных районов — Нязепетровского, Пластовского и Саткинского — в муниципальные округа. Некоторые администрации и депутатский корпус будут упразднены. Что изменится с приобретением нового статуса — в материале.

«Сегодня мы также приняли 17 областных законов и 6 постановлений в связи с созданием Нязепетровского, Пластовского и Саткинского муниципальных округов. Решения об объединении в округа поселений и районов были приняты на местах депутатами всех уровней, согласованы с жителями и главами, одобрены губернатором Челябинской области», — пояснил спикер Олег Гербер. Так, меняются наименования населенных пунктов, некоторые территориальные единицы будут объединены или упразднены.

«Принятые депутатами законы и постановления позволят в полной мере урегулировать правовое положение Нязепетровского, Пластовского и Саткинского муниципальных округов, обеспечат возможность качественной реализации в этих муниципалитетах всего объема функций и полномочий органов местного самоуправления и оказываемых ими услуг населению», — пояснили в Заксобрании региона.

Теперь в каждом округе будет один бюджет, один глава, одно собрание депутатов. Ответственность за всю территорию целиком возлагается на окружные администрации и окружных депутатов. Еще несколько территорий обсуждают процесс преобразования в муниципальные округа.

В марте 2022 года в регионе был создан первый муниципальный округ — Коркинский.