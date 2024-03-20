В Челябинской области три района преобразуют в округа

Депутаты ЗСО примут соответствующий закон 28 марта

В Законодательном Собрании Челябинской области готовятся к предстоящему 28 марта заседанию. Сегодня в комитете по законодательству рекомендовали к принятию преобразование Назепетровского, Пластовского и Саткинского районов в муниципальные округа, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Члены комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению одобрили проекты законов по вышеназванному вопросу. Отдельными постановлениями будут упразднены некоторые административно-территориальные единицы. Также будут изменены статусы районов на статус округов, определены административные центры этих округов.

Ранее из статуса района был преобразован Коркинский район. А осенью губернатор Алексей Текслер предложил поменять статус Катав-Ивановского округа.