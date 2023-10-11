Алексей Текслер предложил преобразовать Катав‑Ивановский район в округ

Муниципальную реформу должны будут инициировать сами жители

Во время сегодняшнего визита в Катав-Ивановск губернатор Алексей Текслер пообщался с местными жителями, они указали главе региона на множество проблем, которые не решаются из-за отсутствия диалога между районными и городскими властями. В ответ губернатор предложил инициировать процедуру преобразования Катав-Ивановского района в муниципальный округ по примеру Коркинского, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В этом случае будет единая власть, понимающая и реализующая решения, без городских и сельских администраций. Если будет инициатива снизу, я поддержу это решение!» — пообещал глава региона.

Общение Алексея Текслера с катавивановцами состоялось после торжественного открытия ДК «Маяк». Среди застарелых проблем муниципалитета люди назвали расплодившихся безнадзорных животных, разбитые после прокладки теплотрасс дороги, аварийные после давнего землетрясения здания учреждений здравоохранения.

Губернатор признался, что всю ночь работал с обращениями жителей. И дал исчерпывающие ответы на все вопросы: