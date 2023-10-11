Во время сегодняшнего визита в Катав-Ивановск губернатор Алексей Текслер пообщался с местными жителями, они указали главе региона на множество проблем, которые не решаются из-за отсутствия диалога между районными и городскими властями. В ответ губернатор предложил инициировать процедуру преобразования Катав-Ивановского района в муниципальный округ по примеру Коркинского, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«В этом случае будет единая власть, понимающая и реализующая решения, без городских и сельских администраций. Если будет инициатива снизу, я поддержу это решение!» — пообещал глава региона.
Общение Алексея Текслера с катавивановцами состоялось после торжественного открытия ДК «Маяк». Среди застарелых проблем муниципалитета люди назвали расплодившихся безнадзорных животных, разбитые после прокладки теплотрасс дороги, аварийные после давнего землетрясения здания учреждений здравоохранения.
Губернатор признался, что всю ночь работал с обращениями жителей. И дал исчерпывающие ответы на все вопросы:
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затянувшийся ремонт здания райбольницы находится на контроле у министра здравоохранения и у него лично. Повторное обследование стен выявило опасные трещины, и объект будет сдан не в ноябре 2023 года, а к февралю 2024-го;
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возле Катав-Ивановска строится государственный приют для собак и кошек, он примет животных с улицы;
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вопросы модернизации теплоснабжения будут на особом контроле;
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будет решен вопрос с заброшенным лагерем «Золотой родник», куда невозможно попасть из-за разрушенного моста через реку Юрюзань.