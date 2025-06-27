Все избирательные участки Челябинской области будут под видеонаблюдением

О технических вопросах предстоящих выборов в ЗСО рассказал председатель облизбиркома Евгений Голицын

Голосование по выборам депутатов Заксобрания Челябинской области восьмого созыва пройдет на 2240 участках, в том числе будет работать 2224 постоянные участковые комиссии и 16 временных (в СИЗО, больницах и на вокзалах), об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын на первом в этом избирательном цикле заседании общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

По данным на 1 января 2025 года, в Челябинской области 2 миллиона 577 тысяч 530 избирателей. Участки для них будут открыты 12, 13 и 14 сентября с восьми часов утра до восьми вечера. К подсчету голосов сотрудники УИКов приступают 14 сентября сразу после закрытия участков.





Что касается технического оснащения, 312 избирательных участков будут оборудованы видеонаблюдением. Трансляция с этих камер будет передаваться на видеоэкран в штабе общественного наблюдения. Остальные участки оборудуют видеорегистраторами, которые будут вести круглосуточную запись.

«Благодаря помощи губернатора перед президентской кампанией нам удалось закупить на все избирательные участки, где нет видеонаблюдения, видеорегистраторы, соответствующее число сим-карт и штативов. Таким образом, на каждом участке камеры можно будет выставить так, чтобы в их поле зрения попадали все этапы избирательного процесса. Это важно с учетом того, что это многодневное голосование, которое подразумевает перемещение бюллетеней в сейф-пакеты и сейфы. Запись будет вестись круглосуточно», — пояснил Евгений Голицын.

В этом году дистанционное электронное голосование будут применять на региональных выборах 24 субъекта РФ:

«Учитывая положительный опыт использования ДЭГ в Челябинской области, мы также подали заявку, и Центральная избирательная комиссия своим решением ее одобрила. Под действие закона о ДЭГ попадают также 39 муниципальных кампаний. Также продолжим применять технологию „Мобильный избиратель“. По срокам — они одинаковые для ДЭГ и для „Мобильного избирателя“: с 28 июля по 8 сентября 2025 года избиратели могут подать соответствующие заявления».

Добавим, на выборах в Челябинской области будет применяться 379 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). По словам Еввгения Голицына, это упрощает и существенно ускоряет процедуру подсчета голосов.





Что касается информирования граждан о предстоящих выборах, в регионе вновь запустят проект «ИнформУИК», который позволит, по опыту, максимально охватить и проинформировать избирателей о сроках и формах голосования. Впрочем, бумажные приглашения на выборы также будут.

«Мы проанализировали отзывы избирателей, поняли, что получить приглашение для многих действительно важно, особенно это касается граждан старшего поколения, поэтому возвращаемся к этой практике», — подчеркнул Евгений Голицын.

Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Заксобрания восьмого созыва стартовала 10 июня 2025 года. В настоящее время идет процесс выдвижения кандидатов. Данный этап завершится 1 июля в 18:00 по местному времени. Выборы пройдут 12—14 сентября 2025 года.

Ранее сообщали, что к выборам в Заксобрание Челябинской области обучат более четырех тысяч наблюдателей.