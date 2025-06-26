Явка на выборах в Заксобрание Челябинской области ожидается на уровне 50 процентов

Голосовать — уже в сентябре

Явка на выборах в Законодательное собрание Челябинской области ожидается на уровне 50 процентов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Явка избирателей — это показатель прежде всего легитимности выборов, включенности избирателей. В 2020 году явка на выборах в ЗСО составила 33,9 процента. По оценкам экспертов и администрации президента, в этом году на аналогичном голосовании ожидается явка на уровне 45—50 процентов», — отмечает член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, доктор политических наук Сергей Зырянов.



По его мнению, существенную роль в повышении явки сыграет активная работа всех участников избирательной кампании, а также трехдневное голосование.

«Практика свидетельствует, что за первые два дня большая часть избирателей уже голосует, а последний день в среднем показывает менее активную явку, чем первые два дня. Также следует учесть использование технологии электронного голосования: это позволит включиться в выборы прежде всего молодым избирателям», — отметил профессор.

На челябинской Кировке открыли стелу обратного времени до выборов в Заксобрание.