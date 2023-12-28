В Челябинской области отремонтировали военный госпиталь для участников СВО

В Челябинской области отремонтировали военный госпиталь для участников СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход ремонтных работ в Челябинском военном госпитале. Здесь завершается капитальный ремонт здания, было закуплено и установлено 100 единиц нового оборудования, а также благоустроен сквер на территории медучреждения, сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Ремонт госпиталя — еще одно направление поддержки армии и наших ребят. Многие здесь лечатся после ранений, восстанавливаются. Есть парни из соседних регионов. В госпитале замечательные врачи. Уверен, что новые условиях и современная медицинская техника облегчат их работу», — сообщил глава региона.

Губернатор пообщался с бойцами, участниками СВО. А также привез им подарки к празднику. Он отметил, что ребята благодарны медикам, хвалят условия и питание в госпитале. По его словам, многие после лечения планируют вернуться в зону СВО.

«Все они наши герои и каждый внес свой вклад в будущую Победу. В том, что она придет, никто из нас не сомневается», — добавил Алексей Текслер.