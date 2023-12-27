Алексей Текслер поручил максимально очистить города Челябинской области от снега перед праздниками

За сутки в регионе выпало более месячной нормы осадков

Алексей Текслер призвал южноуральцев сохранять осторожность на дорогах. В своем телеграм-канале он рассказал, что снежная стихия, которая охватила всю Челябинскую область, отступила. Но риски в виде метели, снежных заносов и переметов на дорогах остаются. Есть сложности и перебои в работе общественного транспорта.

«Всего на очистку региональных и муниципальных дорог было выведено порядка 1200 единиц техники. Но расслабляться нельзя — как раз сейчас наступает самый ответственный момент по уборке дорог. Муниципальным властям и коммунальным службам нужно сосредоточиться на уборке тротуаров и дворовых проездов. Снега было много, жалоб тоже»,— пояснил он.

Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Глава региона сообщил, что на ликвидацию последствий такого крупного циклона потребуется несколько дней.

«Но впереди новогодние праздники, и я прошу от всех вовлеченных служб максимальной отдачи. Спасибо спасателям, дорожникам, полиции, всем нашим жителям, кто помогал справиться с этой стихией. Таких примеров очень много. По итогу этой большой общей работы сделаем выводы»,— подвел итоги минувшего дня Алексей Текслер.