Алексей Текслер поздравил сотрудников МЧС и спасательных служб с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области поблагодарил их за отличную работу

Сегодня, 27 декабря, отмечается День спасателя Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов МЧС и спасательных служб с профессиональным праздником и подчеркнул, что ежедневно на их плечах лежит огромная ответственность, но они отлично справляются с ней.

«Каждый день вы приходите на помощь людям, спасаете жизни, предотвращаете трагедии. На ваших плечах лежит огромная ответственность. Но высокий профессионализм, мужество, самоотдача и твердая дисциплина позволяют в любой опасной ситуации быстро сориентироваться, принять правильное решение и с честью выполнить свой долг», — сказал он.

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранов спасательных служб, которые заложили крепкие профессиональные традиции, передали молодому поколению опыт и знания и стали для них достойным примером.

Алексей Текслер пожелал всем спасателям крепкого здоровья, взаимопонимания и счастья.

День спасателя Российской Федерации отмечается с 1995 года. Дата 27 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1990 году было принято постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».