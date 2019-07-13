В Челябинске пьяный водитель протаранил полицейскую машину

Страшная авария произошла ночью 13 июля.

На Северо-Западе Челябинска сегодня, 13 июля, примерно в час ночи произошло страшное ДТП. Машина вылетела «навстречку», задела ещё один автомобиль и перевернулась на крышу.

Авария случилась на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинская, а точнее около дома 23 по Каслинской.

«47-летний мужчина за рулём машины «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», в машине находился лишь водитель 84 года рождения. После чего автомобиль марки Renault опрокинулся. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам очевидцев, Lada, в которую влетел нетрезвый водитель, является полицейским авто. Помимо этой машины, «Рено» задело несколько других автомобилей, находящихся в округе.

Против виновника аварии был составлен протокол по статье 12.8.1 Кодекса об административных правонарушениях «Вождение в нетрезвом состоянии».

К счастью, в ДТП никто не пострадал