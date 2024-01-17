В Челябинске обсудили, почему надо идти на выборы

Эксперты собрались в специально созданном штабе

Сегодня в Челябинске в штабе по контролю и наблюдению за выборами прошел круглый стол. Тема заседания — «Почему я иду на выборы». Представители избиркома, СМИ, общественности, научного сообщества, юристы и политологи сформулировали главные тезисы на поставленные вопросы.

Круглый стол посвящен активной подготовке к президентским выборам, которые ожидают россиян в марте 2024 года. Евгений Голицын выступил с докладом о том, как этот процесс осуществляется в Челябинской области и какие события ожидают южноуральцев перед непосредственным голосованием.

Численность избирателей в Челябинской области составляет более 2,5 млн человек. Выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.

«В рамках информационной компании мы размещаем информацию о выборах, сроках их проведения на билбордах, светодиодных экранах, также на федеральных каналах и региональных транслируются ролики, подготовленные центральной избирательной комиссией», — поделился Евгений Голицын.

Председатель регионального избиркома сообщил, что в Челябинской области выборы также пройдут в формате дистанционного электронного голосования. Впервые ДЭГ апробировали на Южном Урале в сентябре 2023 года в Октябрьском муниципальном районе и Магнитогорском городском округе.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе, председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко рассказал, что штаб проверит помещения для голосования, их техническое и санитарное состояние, доступность и безопасность для избирателей.

«Я традиционно буду принимать участие в выборах и проголосую. На мой взгляд, в сложившейся ситуации важно показать единство нашего народа и доказать, что не нужно нас учить, как жить. Для этого важно, чтобы как можно большее количество людей пришли и проголосовали», — резюмировал Николай Дейнеко.

Гражданин идет голосовать, потому что не может оставаться в стороне, когда решается судьба страны, не может не быть вместе со всеми и не может отказаться от своего неотъемлемого гражданского права голосовать. К такому выводу и пришли участники сегодняшнего заседания.