Жители Челябинской области могут проголосовать на выборах президента дистанционно

Заявление на участие в электронном голосовании начнут принимать уже 29 января

Более 2,5 млн южноуральцев смогут проголосовать на выборах президента в марте 2024 года. Эти данные озвучил сегодня на пресс-конференции глава региональной избирательной комиссии Евгений Голицын. Он также сообщил, что желающие могут выбрать электронный формат голосования, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы исходим из данных по состоянию на 1 июля: к этому времени в избирательных списках значилось 2 млн 592 тысячи 310 южноуральцев», — сообщил Евгений Голицын.

Планируется, что выборах будут работать почти 2 тысячи 300 участковых избирательных комиссий. Их работу будут обеспечивать почти 20 тысяч человек. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Уже в конце января откроется прием заявок для участия в дистанционном электронном голосовании. Прием заявлений продлится до 11 марта.

Напомним, в прошлую пятницу Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в выбора президента. Срок полномочий главы государства истекает 7 мая 2024 года.