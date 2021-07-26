В Челябинской области на выборы в Госдуму выдвинулись 60 одномандатников

Два члена партии «Коммунисты России» успели сойти с дистанции

Избирком Челябинской области подвел итоги выдвижения кандидатов-одномандатников на выборы в Госдуму. По данным пресс-службы ведомства, документы на выдвижение подавали 62 человека, но двое уже написали заявления о снятии с выборов.







Как сообщало ранее Первое областное информагентство, по пяти избирательным округам Челябинской области идут девять самовыдвиженцев. В пресс-службе регионального избиркома уточняют, что для регистрации в качестве кандидатов им предстоит собрать и сдать подписи в свою поддержку к 4 августа. Еще 51 одномандатник — представители 13 партий. Напомним, своих кандидатов направили во все пять округов «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Родина», «Яблоко» и Российская партия свободы и справедливости. «Коммунисты России» изначально также подавали документы на все пять округов, однако к 22 июля их кандидаты Владимир Казанцев (Металлургический округ) и Игорь Липатников (Коркинский округ) сняли свои кандидатуры.

Что касается других партий, участвующих в выборах на Южном Урале, то «Гражданская платформа», «Партия Роста» и «Народный союз» выдвинули по одному кандидату.