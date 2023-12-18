В Челябинске открыли стелу с обратным отсчетом даты выборов президента

До начала голосования осталось 89 дней

В центре Челябинска, на пешеходной Кировке, избирательная комиссия сегодня, 18 декабря, открыла стелу с обратным отсчетом даты выборов президента страны. Символичные часы показывают, что до голосования осталось 89 дней, передает журналист медиахолдинга «Первый областной».

По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына, установка стелы стала одним из шагов широкой предвыборной кампании, которую представят жителям региона. По городам и селам области установят более 20 медиаэкранов, 8 широкоформатных медиафасадов. Сама стела призвана не только информировать гостей Кировки о дате выборов, но и действует как призыв принять участие в голосовании.

«Мы все помним о своих правах, но важно помнить и об обязанностях. Позиция каждого должна быть высказана, все должны проявить свою гражданскую позицию и прийти на выборы», — прокомментировал Евгений Голицын.

Подобные стелы для Челябинска не редкость, ранее фигуры, оформленные по брендбуку, устанавливали к датам проведения значимых соревнований и других масштабных мероприятий. Сегодня выборную стелу установили за один день, ее отсчет завершится 15 марта. 15, 16 и 17 марта 2024 года пройдет голосование за президента страны. Отдать свой голос можно будет не только на избирательном участке, но и дистанционно.