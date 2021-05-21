Адвокат мэра Троицка требует передать дело в другой суд

Предварительное слушание назначено на начало июня

Адвокат мэра Троицка Александра Виноградова просит передать уголовное дело из Троицкого горсуда в любой другой суд Челябинской области. В пресс-службе Троицкого городского суда уточнили, что предварительное слушание по делу главы назначено на 3 июня.

В суд поступили уголовные дела в отношении главы города Александра Виноградова и его заместителя Вадима Германа. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. Рассмотрение дела Вадима Германа назначено на 23 июня.

«19 мая в Троицкий городской суд поступило ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в защиту интересов Александра Виноградова. Его адвокат просит произвести отвод всего состава горсуда от рассмотрения уголовного дела и передать его в любой другой суд Челябинской области», — рассказала консультант суда Галина Лебедева.

Напомним, Александр Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий и проходит по одному уголовному делу со своим заместителем по ЖКХ Вадимом Германом. По версии следствия, в конце 2019 года чиновники санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

12 марта мэр Троицка был вызван на допрос в Челябинск. Вечером того же дня ему было предъявлено обвинение, а затем Троицкий суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виноградова.

23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении главы Троицка Александра Виноградова, отправив его под домашний арест до 12 мая.

19 мая Виноградова отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей.