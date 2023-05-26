Топ-менеджер крупного агрохолдинга возглавил район на юге Челябинской области

Егора Тимофеева выбрали депутаты Нагайбакского района

В Нагайбакском районе сегодня, 26 мая, прошли выборы главы. Депутаты районного собрания большинством голосов выбрали кандидатуру директора по качеству ООО «Урал Ситно» Егора Тимофеева. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» следил за ходом голосования, которое не обошлось без второго тура.

Напомним, районные депутаты спешили с выбором главы, чтобы новый руководитель уже представлял район на предстоящем Парижском полумарафоне в это воскресенье, 28 мая. Они даже перенесли все конкурсные процедуры на три недели раньше.

24 мая из семи кандидатов комиссия выбрала трех. Еще до начала работы комиссии двое уже вышли из предвыборной гонки. А сегодня из трех претендентов: главы Переселенческого сельского поселения Артема Матвеева, районного депутата Светланы Мамедалиной и директора по качеству ООО «Урал Ситно» Егора Тимофеева — депутаты выбрали нового главу. Им стал Егор Тимофеев.

В первом туре Светлана Мамедалина набрала 4 голоса, Артем Матвеев — 8, а Егор Тимофеев — 12, так как депутаты могли голосовать за нескольких кандидатов.

Во второй тур вышли Артем Матвеев и Егор Тимофеев. Последний вновь набрал 12 голосов и выиграл выборы.

Напомним, экс-глава Иван Сурменев в марте этого года сложил свои полномочия после гибели мальчика от падения ледяной глыбы, сорвавшейся с крыши фершампенуазского ФОКа.