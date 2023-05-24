В Нагайбакском районе комиссия выбрала трех претендентов на пост главы

Изначально кандидатур было девять

Сегодня, 24 мая, в Нагайбакском районе начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность местного главы, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Эксперты выбрали троих претендентов. Итоговое голосование намечено на пятницу, 26 мая.

На пост руководителя муниципалитета изначально претендовали девять человек. Однако один из кандидатов не явился на процедуру (пенсионер Павел Мулюков), а еще один претендент снял свою кандидатуру (глава строительной фирмы Петр Юскин).

В итоге рассматривались семь кандидатур. В конкурсной комиссии председательствовал вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий южные территории Челябинской области. По результатам тестирования и презентации своих программ до следующего голосования были допущены глава Переселенческого сельского поселения Артем Матвеев, районный депутат Светлана Мамедалина и директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев.