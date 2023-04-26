Нагайбакские депутаты выберут нового главу района на три недели раньше, чем собирались

В представительном органе решили закончить все конкурсные процедуры до проведения Парижского полумарафона

Собрание депутатов Нагайбакского района изменило график конкурсных процедур по выборам нового главы муниципалитета. Чтобы успеть утвердить руководителя территории до Парижского полумарафона, даты самого конкурса и заседания представительного органа перенесли с июня на май, сообщает пресс-служба районной администрации.



Напомним, после досрочной отставки прежнего главы Ивана Сурменева в районе был объявлен конкурс по соисканию этой должности. Изначально планировалось, что первое заседание конкурсной комиссии пройдет 31 мая, финал намечали на 7 июня, заседание, на котором местные депутаты выбрали бы главу из числа финалистов, — на 14 июня.

Однако, по данным пресс-службы администрации Нагайбакского района, председатель собрания депутатов Владимир Бурмистров предложил сократить сроки процедуры. Депутаты согласились провести конкурс 24 мая, а заседание по выборам главы — 26 мая, на 20 дней раньше прежней даты.

Изменения Владимир Бурмистров мотивировал тем, что 28 мая в районе пройдет знаменитый Парижский полумарафон и к мероприятию муниципалитет должен подойти уже с новым, легитимным руководителем.