Собрание депутатов Нагайбакского района изменило график конкурсных процедур по выборам нового главы муниципалитета. Чтобы успеть утвердить руководителя территории до Парижского полумарафона, даты самого конкурса и заседания представительного органа перенесли с июня на май, сообщает пресс-служба районной администрации.
Напомним, после досрочной отставки прежнего главы Ивана Сурменева в районе был объявлен конкурс по соисканию этой должности. Изначально планировалось, что первое заседание конкурсной комиссии пройдет 31 мая, финал намечали на 7 июня, заседание, на котором местные депутаты выбрали бы главу из числа финалистов, — на 14 июня.
Однако, по данным пресс-службы администрации Нагайбакского района, председатель собрания депутатов Владимир Бурмистров предложил сократить сроки процедуры. Депутаты согласились провести конкурс 24 мая, а заседание по выборам главы — 26 мая, на 20 дней раньше прежней даты.
Изменения Владимир Бурмистров мотивировал тем, что 28 мая в районе пройдет знаменитый Парижский полумарафон и к мероприятию муниципалитет должен подойти уже с новым, легитимным руководителем.