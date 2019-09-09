Сергей Зырянов в прямом эфире ОТВ поговорил с ведущими о выборах и результатах экзитпола

Директор филиала РАНХиГС рассказал, с чем столкнулись социологи во время работы в единый день голосования.

Послушать 00:00

Социологические опросы были организованы практически возле каждого избирательного участка в Челябинской области. Волонтеры выясняли: за кого голосовали южноуральцы. Исследование было добровольным, и каждый мог отказаться от участия, жители области соглашались раскрыть тайну голосования экзитпольщикам, но не так охотно, как в предыдущие годы.

«Итак, мы получили следующие результаты, я округляю до целых процентов: Текслер — 76процентов, Нациевский — 10 процентов, Пашин — 7 процентов, Севостьянов — 2 процента, Смышляев — 2 процента, испорченных бюллетеней, как сказали избиратели нашим социологам, 3 процента», — перечислил директор РАНХиГС Сергей Зырянов.

Сложившаяся картина промежуточная, по ней пока нельзя судить об исходе выборов. По мнению Сергея Зырянова, сейчас главное, что выборы состоялись и предварительная явка по региону достаточно высока. Напомним, на 19:30 она составила 42,35 процента.

«Еще полчаса оставалось до окончания голосования. Явка, наверняка будет выше 43 процентов. Это первое. Второе: ясно, какие места кто занял. Уже по экзитполам понятно, что первое место останется за Алексеем Текслером», — поделился мнением Сергей Зырянов.

Челябинская область находится на третьем месте в стране по уровню явки. По данным социологов РАНХиГС, регион с 2014 года стабильно занимает лидирующие позиции по количеству проголосовавших избирателей.

«Трудно говорить о других регионах, наш регион стабильно в 14-ом, в 15-ом и в 16-ом годах, выборы, в которых участвовали все избиратели: от 41 до 45 процентов. Есть активное ядро избирателей, которые ходят голосовать практически всегда, каждые выборы, вот сейчас оно же примерно и пришло. Стабильность — признак мастерства», — прокомментировал директор РАНХиГС.

Также Сергей Зырянов отметил большую разницу между избирательными кампаниями на местных и региональных выборах. Социолог, в частности, отметил, что предвыборная гонка местных депутатов была более неспокойна, по сравнению с размеренной губернаторской.