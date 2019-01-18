/ Совещание Бориса Дубровского с главами муниципалитетов пройдет в режиме онлайн

На обсуждение вынесли 4 основных темы, в рамках которых чиновники отчитаются о проделанной работе.

Традиционное совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципалитетов и руководителями органов исполнительной власти состоится в эту пятницу, 18 января. На обсуждение вынесли 4 основных темы, в рамках которых чиновники отчитаются о проделанной работе.

В частности, на совещании выступит Виктор Тупикин, министр строительства и инфраструктуры. Он расскажет о реализованном в 2018 году проекте по созданию современной городской среды на территории области.

Заместитель губернатора Олег Климов обозначит результаты внедренной Единой госсистемы, необходимой для предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководитель главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юрий Буренко доложит об итогах работы ведомства.

По окончании совещания главы муниципалитетов примут участие в учениях и лично продемонстрируют губернатору порядок ликвидации ЧС.

Трансляцию совещания можно будет посмотреть в режиме онлайн на сайте 1obl. tv и в социальных сетях. Начало — 18 января в 10:00.