/ Избирательный штаб Ксении Собчак набрал необходимые 2,5 тысячи голосов в Челябинске

Всего собрано около 70 тысяч подписей в поддержку кандидата.

Результаты своей работы представил накануне избирательный штаб одного из кандидатов в Президенты. Ксения Собчак набрала необходимые голоса на Южном Урале. Всего на территории страны собрано около 70 тысяч подписей.

Наша команда собрала необходимые 2,5 тысячи подписей от Челябинской области. И это произошло за 2 часа перед прямым телемостом с Ксенией! Особые слова благодарности нашим замечательным сборщикам. Спасибо челябинцам, приехавшим в наш штаб с разных концов города и других городов области. Спасибо всем тем, кто позвонил нам со словами поддержки и к кому мы выезжали сами. Спасибо всем тем, кто поддержал нас на страницах сайта. — сообщили сайту «Первый областной» в штабе кандидата в Президенты Ксении Собчак.

Напомним, сейчас в столице Южного Урала действуют 5 штабов. Сегодня в Челябинске открылся штаб еще одного кандидата в президенты — Бориса Титова. Необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей им уже собраны. Центризбирком приступит к проверке подписей после 31 января.

Адреса избирательных штабов в Челябинске:

Штаб Владимира Путина — проспект Ленина, 35.

Штаб Ксении Собчак — улица Университетская Набережная, 24.

Штаб ЛДПР — проспект Ленина, 12.

Штаб КПРФ — улица Советская, 16а.

Штаб «Партии Роста» — улица Красная, 42.

