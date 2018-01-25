/ В «Единой России» пообещали провести ребрендинг

Изменения произойдут в период избирательной кампании президента России и после нее.

О нововведениях сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Известно, что планируется ввести политуправление, создать рейтинги эффективности для всех региональных отделений, а также — добавить новые возможности для кадрового роста. Кроме того, речь идет о проведении ребрендинга партии.

После выборов Президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках. — сообщил Андрей Турчак.

Как именно изменится бренд «Единой России», пока не уточняется. Предполагается, что об этом станет известно после 18 марта.

