Сергей Бердников: «Зря все думают, что у магнитогорцев шнурки из арматуры»

Глава Магнитогорска Сергей Бердников — о проблемах и перспективах второго города Челябинской области

Почему дым из печей ММК перестал быть разноцветным, зачем Магнитогорску десятки новых трамваев и чем он лучше миллионника — на эти вопросы Первого областного информагентства ответил глава города Сергей Бердников.



Второй по численности населения город Челябинской области, Магнитогорск, всегда стоял в регионе особняком, а его жители в фольклоре соперничали «суровостью» с челябинцами. В декабре 2020 года город металлургов посетил губернатор Алексей Текслер, его поездка широко освещалась в СМИ. Для многих стало открытием, что в Магнитогорске — крупнейший в области драматический театр, целые гектары парков и скверов и красивые улицы с шикарной вечерней подсветкой. Как город выбился в лидеры по благоустройству, мы узнали у мэра Сергея Бердникова.





- Сергей Николаевич, в 2019-2020 годах из федерального бюджета в муниципалитеты пошли серьезные суммы на благоустройство. Облик многих городов и сел буквально за пару лет преобразился. Магнитогорску, судя по последним визитам губернатора Алексея Текслера, есть чем гордиться в этом направлении.

- Я сразу поправлю. Да, в 2019-20-х были проведены масштабные мероприятия по всей области. Но Магнитогорск начал заниматься благоустройством с 2017 года, еще до выделения этих дополнительных сумм. Я, будучи депутатом городского собрания, горячо ратовал за изменение города — как раз в плане окружающей среды, озеленения. Тот же драмтеатр — его фактическое состояние в последние годы угнетало, как и ситуация со многими другими общественными местами. Мне казалось, что возможность изменить жизнь города есть, но, почему-то, не было на это политической воли.

Я всегда говорю: критиковать легче. Поэтому, если я что-то критикую, то четко себе представляю, что сам сделал бы на месте оппонента. С 2017 года мы приступили к комплексной программе благоустройства и занялись всей городской инфраструктурой. Средств, конечно, было недостаточно. Но их везде не хватает. Я бывал за границей в командировках и интересовался, как живут там. В той же Германии — те же проблемы. «Землям», местным административным единицам, дают средства из госбюджета. Проблемы везде одинаковы, другое дело — как к ним относятся.





Плюс трамваи, минус автобусы

- Один из самых заметных признаков перемен — современные трамваи на линиях. Почему упор именно на этот вид транспорта? Погоня за экологичностью или есть еще какие-то доводы в их пользу?

- Когда я был депутатом, у нас было два вида муниципального общественного транспорта: автобусы и трамваи. И оба имели многомиллионные убытки. Автобусы делили на части, отдавали частникам... Я проанализировал ситуацию. Надо было еще учесть специфику города. Большой, но не миллионник.

- В смысле, он компактнее?

- Он менее загружен с точки зрения частного автотранспорта и числа проживающих людей. Трамвай у нас был исторически. Кстати, в Магнитогорске трамвайные пути по протяженности занимают третье место в России — после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас свыше 170 километров путей. Несколько лет назад была модная тенденция: повсеместно отказывались от трамваев. Машин стало больше, а дорожная инфраструктура проектировалась под времена, когда машины были роскошью... В общем, пускали маршрутки повсеместно вместо трамваев, рельсовые пути разбирали ради получения лишних полос для авто. Мы посоветовались, изучили мнение горожан. И все-таки решили, что трамваи для Магнитогорска — основной вид транспорта. Но убытки, которые они генерировали, были, конечно, неподъемные.





Что касается муниципальных автобусов, то их пассажиропоток перетянули на себя частные маршрутные такси. Понятно почему: маршрутки часто ходят, людей там меньше, они просто быстрее, чем старые «ЛИАЗы». Ну выгоднее человеку: заплатил и за 15-20 минут добрался до любой нужной точки в пределах города.

Некоторые предлагали маршрутки запрещать и «давить». Я поступил иначе. Собрал у себя «маршрутчиков», транспортников, приняли решение: отказываемся от муниципального автобусного транспорта. Зато научили коммерсантов соблюдать дисциплину. Заставили взять максимально новый транспорт. Сейчас практически нет к ним вопросов. Отклонения, конечно, бывают, но это чисто человеческий фактор.

А трамваи — это современный и экологичный транспорт. Более того, в прошлом году мы запустили новую линию — по Зеленому Логу, новому спальному микрорайону, от улицы Советской до Карла Маркса. Там домов понастроили, а логистика до сих пор не была решена. И на сегодня из 120 штук ежедневно выходящих на линию трамваев больше половины — новые машины. И ежегодно обновляем плюс-минус 15 вагонов. Это социальный вид транспорта, мы сдерживаем цену билета. Регулируем, но, несмотря на все, предприятие без убытков. Хотя, конечно, и не без дотаций.

- Вы еще и земляков, Усть-Катавский вагоностроительный завод, поддерживаете.

- Да, с УКВЗ с самого начала завязались хорошие отношение. Предприятию не хватало заказов, мы нашли друг друга. Встречались, знакомились, договаривались о спецпредложениях, добились льгот. И сейчас, хоть мы вроде бы просто контрагенты, слышим друг друга, общаемся. И все в Магнитогорске увидели, что это здорово, и губернатор нам начал помогать: уже и область участвует в обновлении трамвайного парка.

- Но об автомобилистах тоже не забыли?

Мы фактически устроили в городе дорожную революцию. В первую очередь отказались от ямочного ремонта. Начали уже в 2017 году ремонтировать дороги целыми участками. Нет, ямы, конечно, тоже закрываем, но только там, где вокруг ямы — нормальный асфальт, который может служить еще год-два-три. Каждый год мы строим и ремонтируем дороги. Начали использовать качественный асфальт. Да, это дороже, но зато к отремонтированным в 2017 году участкам мы не возвращаемся по сей день. Обратили внимание на переезды, на колодцы. Они теперь другой конструкции, европейской. Есть такой термин — «асфальт дышит». Колодец «дышит» вместе с ним, у нас все колодцы заподлицо с асфальтом, машины их даже не ощущают. И вдобавок срезанный не выбрасывается, а идет на обустройство проезжей части в городских поселках. А то там строятся коттеджи, а из дорожной инфраструктуры — одни грунтовки.

Мы вообще начали развиваться комплексно — взялись и за «Теплофикацию», и за «Водоканал» (главные ресурсоснабжающие организации Магнитогорска — прим. редактора). Это, может быть, не сильно известно жителям, но если вы почитаете наши соцсети — там почти нет жалоб на то же теплоснабжение.

Сказ о безубыточной коммуналке

- Есть такие жалобы. В начале января много было постов в ваших сообществах.

- А люди до сих пор не научились разделять «свое» и «муниципальное». Если дома батарея не греет — это еще не факт, что к вам не доходит теплоноситель. Муниципалитет доводит носитель до многоквартирного дома. А там стоят бойлеры — это уже собственность жильцов и зона ответственности управляющей компании. Очень часто мы сталкиваемся с большими теплопотерями уже в самих домах. А вообще ни «Теплофикация», ни «Водоканал» не являются убыточными. Мы не генерируем убытков, у нас нет долгов, почти все муниципальные предприятия — безубыточные. И при этом у нас почти самые низкие тарифы в области.





- Раскройте секрет.

Да надо просто работать. Мы внедряем новые газовые котельные с КПД выше 90 процентов. Меняем устаревшее оборудование на современное. Много текущей работы по замене трубопроводов, уменьшению теплопотерь. Посмотрели схему распределения тепла, сократили пути доставки до потребителя. Это большая, серьезная работа, и она идет успешно, потому что нам удалось найти тех руководителей, которые профессионально занимаются этими вопросами и добиваются качества.

- А где вы людей-то нашли? Все кругом жалуются, что специалистов днем с огнем не сыщешь!

Согласен. Катастрофически мало профессионалов. Но кто ищет — тот найдет.

- «Варяги»?

У нас только «Теплофикацией» руководит сегодня приезжий. Все остальные — местные, из Магнитогорска. У нас все-таки под полмиллиона живых людей. Много именно руководителей и не нужно, надо было найти-то десяток.

Как результат — мы не имеем долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Я не вижу вообще разницы между городским хозяйством и коммерческой структурой. Я много лет проработал на комбинате (имеется в виду Магнитогорский металлургический комбинат — ММК, прим. редакции). Спасибо, многому научили. Руководить надо эффективно. Мне очень нравится высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина: проблема чиновников не в том, что они покупают машины или покупают себе квартиры. Проблема в неэффективности работы. Если чиновник эффективен — да бог с ним, пусть он ездит на шикарной машине.

Город «зеленой» металлургии

- Коммунальные дела не очень заметны. Но в городе отреставрирован драматический театр, разбиты скверы. Насколько эта красота коррелирует с образом города металлургов, этаких суровых дядек?

- Меня вообще убивает такой вопрос. Это из серии «Кого ты больше любишь, маму или папу?» Театр работал в войну! Города бомбили, а театр был. Другое дело, что с театром долго была беда. Там потолок был проволокой подвязан, а сиденья... В этих креслах я еще в детстве сидел! Я помню, как ходил на новогодние елки маленьким — вот эти кресла и стояли. А он же огромный, на 500 мест! Друзья-актеры удивляются, мол, как так, зачем? Актер должен играть перед публикой, пустые кресла его демотивируют! А у нас ни одно место никогда не было лишним!

Это при том, что у всех сидит на подсознательном уровне: суровый город, шнурки из арматуры... И вообще, зачем им город, они должны работать круглые сутки. На самом деле все давно уже не так. У нас дороги — одни из самых лучших в России. Пока — не самые, но мы стремимся. Инфраструктура в целом приближается к идеалу. И это при том, что мы все-таки не миллионник, нас меньше 500 тысяч.





И вообще, задача городских властей — делать всё для жителей. Приучать горожан к красоте. Вот горожанин вышел с работы и идет домой. Он уже на этом пути должен себя ощущать достойным человеком, живущим в достойном городе. Если вы пройдете по Магнитогорску, то увидите: у нас даже все кусты аккуратно подстрижены. Заборы мы ставим только там, где обязаны организовать пешеходные переходы, по требованию ГОСТа. Во всех остальных местах мы их заменяем живыми изгородями. Когда построили по факту новый парк. Долго ломали голову, какой забор ставить? Решили: никакой. Три ряда кустовой изгороди, и всё.

- Ну, то же озеленение, наверное, для города с металлургической спецификой — жизненная необходимость.

- Наш бульвар вошел в рейтинг «Лучшая практика моногородов», хотя он у нас и не самый большой объект. Мы сделали городской и экологический парки —равных им в области не найдешь. Там даже в будничный день машину негде поставить, так много туда идет народа. И это при том, что оба парка начинали строить не с собственно парков, а со стоянок. Вокруг городского парка построено на 500 машиномест парковок! Первый год они стояли полупустыми. Толчок произошел, горожане распробовали новую точку притяжения в День города, когда у нас в центре собралось 100 тысяч человек. Это было настоящее человеческое море! Люди впервые увидели, что есть такой парк, есть такие мероприятия. С тех пор и зимой, и летом — нет отбоя от народа.





- И еще пляж в центре полумиллионного города, в двух шагах от администрации. Убивает, конечно, напрочь.

- Да, мы очень хорошо почистили реку Урал. Она открыта для купания. И эта территория будет еще развиваться. У нас дальше от набережной берег в деревьях, в кустах. Есть задумка придать берегу вид экологической, ландшафтной набережной. Террасная доска, отделка, мостки — и можно будет отдыхать среди зелени. Там утки водятся, лебеди. Как в парках в Москве, в Европе — дичь плавает. Пляж полностью реконструировали, там всем шезлонги и зонтики — бесплатно. И вода бензином точно не пахнет. Санэпидстанция каждые десять дней берет пробу. Раньше у нас постоянно стояли таблички: «Купаться запрещено». Уже три года, как их нет.





- Просто город-сад из песни. Но вот экологическую обстановку в городе даже президент на контроле держит.

- А вы посмотрите сейчас на трубы комбината. Видите, белые клубы дыма? Это углекислый газ и пар. Раньше, еще несколько лет назад, этот дым был бы всех цветов радуги. Желтый, оранжевый, красный, зеленый! В нем содержалась вся таблица Менделеева!

Но все ведь привыкли мыслить шаблонами. И в отношении нашего города тоже у всех срабатывает такой шаблон. На самом деле комбинат провел огромную работу по экологической безопасности. Есть такой показатель, КИЗА, комплексный индекс загрязнения атмосферы. В 2018 году он был 13,7. За девять месяцев 2020 года снизился до 5,5. Мы сейчас в «синей зоне», мы — «умеренно грязный город». А 5,1 — это уже зеленая зона. На ММК разработана четкая программа, к 2025 году мы должны оказаться глубоко в зеленой зоне.

И надо же понимать, что количество выбросов снижается постепенно, последствия нельзя ощутить в один момент. Вот запустили пятую аглофабрику, город получил уменьшение выбросов. Сделали ремонт на домнах, поставили фильтрационные посты — снова облегчение.

И, заметьте, Магнитогорск, хотя вместе со всей Россией попал в демографическую яму, по численности населения как минимум не проваливается. К нам едут из соседнего Казахстана, из районов, из Троицка, Перми, Оренбурга, из того же Челябинска.





Здесь вам не Челябинск

- Вы постоянно с Челябинском сравниваете, и не в пользу областного центра. Чем он вам так не угодил?

- Не с Челябинском, с любым миллионником! Ну сами посудите, или миллион человек в соседях, я уж не говорю про Москву. Я сравниваю не потому, что это Челябинск, а потому, что у нас не город-миллионник с его кипящей, бурлящей жизнью. Многие ведь выбирают, наоборот, там, где поспокойнее. И в то же время — есть, где отдохнуть, есть, где работать. По всему миру люди находят счастье в небольших городах. Так что — каждому по потребностям.

А мы имеем возможность сделать свой город привлекательным для жизни: и ресурсы есть немалые, и людей все-таки почти втрое меньше, чем в областном центре. Но сам город — привлекателен для жизни. Тут есть всё: вузы, торговые сети, театр, кино, вокзал и международный аэропорт. Нет только полутора миллионов народу на улице и тучи машин, и пробок двухчасовых.





- А ваши соседи — Кизильский, Нагайбакский районы? Челябинск прирастает за счет Сосновского района, уже давно говорят о Челябинской агломерации. Как у Магнитогорска? Насколько сильна связь с соседями?

- Мы подписываем в ближайшее время официальное соглашение об официальной Магнитогорской агломерации. И да, конечно, город растет. Много поселков, когда-то расположенных за чертой города, сегодня уже входят в него. Я не про новостройки, я именно про старые поселки! А жители районов к нам ездят работать и учиться, но живут, кстати, у себя. То есть им Магнитогорск кажется вот таким же огромным и суетным, как мне — Челябинск. Да сегодня из Москвы все, кто имеет возможность, бежит за кольцо. Мы со своими соседями связаны пуповиной. Это же сельскохозяйственные районы, к нам идут оттуда мясо, зерно, молоко, масло.

О бедном бюджете замолвите слово

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- Я когда пришел в главы, мне советовали: выдели пять проблем, которые обещаешь решить за пятилетний срок мэра. Я выделил. Этот список у нас закончился через три года. Мы так рванули! Уже второй год работаем по второму плану, так что совсем гиблой ситуации у нас не осталось нигде. Хотя тогда я не планировал, что дороги придется менять в таких масштабах, что трамваями займемся так серьезно. Начали работать с доходной частью города, области, федеральные деньги затягивать — как-то оно само и получилось.



- По поводу бюджета: у города есть собственные доходы, помощь от области, внебюджетные доходы. Есть помощь металлургического комбината. Что больше?

- Если у нас ММК — это не значит, что их прибыли остаются в городе. Прибыль остается у собственника, нам идут только налоги. Посчитайте сами, весь комбинат со всеми сопутствующими производствами — 33 тысячи человек. А работоспособного населения в Магнитогорске — 230 тысяч. Вдобавок ММК — очень современное производство, эффективное. А эффективность сегодня — это автоматизация. Чем эффективнее комбинат, тем меньше ему надо людей.

Участие ММК в жизни города трудно переоценить. Комбинат направляет большие средства в инфраструктуру, социальные объекты, образование, медицину. Руководство комбината и лично председатель совета директоров Виктор Филиппович Рашников участвует во многих важных для города проектах. Во время пандемии в рамках программы «Мы вместе» магнитогорцы получили большую социальную помощь. Благодаря поддержке градообразующего предприятия мы смогли успешно реализовать самый главный проект прошлого года — капитальный ремонт Драматического театра имени Пушкина.

Но на этом мы останавливаться не будем. В этом году у нас не менее грандиозные планы. Мы нацелены на то, чтобы в Магнитогорске можно было комфортно жить: не только работать, но и отдыхать, наслаждаться жизнью, природой.