Руководство ОАО «РЖД» назначило нового начальника Южно-Уральской железной дороги

С новым руководителем успел провести встречу губернатор Алексей Текслер

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров представил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру нового начальника ЮУЖД, сообщает пресс-служба правительства региона. Новым главным железнодорожником в нескольких регионах на Южном Урале и в Зауралье стал Игорь Рязанов, до сих пор — первый замначальника дороги.



Белозеров пообщался с Алексеем Текслером по ВКС, а вот Игорь Рязанов и его предшественник Анатолий Храмцов присутствовали у губернатора лично. Напомним, Анатолий Храмцов на днях был назначен главным инженером всего российского железнодорожного холдинга, Игорь Рязанов оставался временно исполняющим обязанности начальника дороги.

«Нам удалось реализовать несколько серьезных проектов. Один из них — это запуск „Ласточки“ между Челябинском и Магнитогорском, знаковый проект для региона, который обеспечил совершенно новое качество обслуживания пассажиров и связал два наших крупнейших города», — напомнил Алексей Текслер о сотрудничестве с Храмцовым.

С Игорем Рязановым главе региона также есть над чем поработать: сейчас прорабатывается запуск пригородного поезда по маршруту Челябинск — Екатеринбург, а также открытие пригородного железнодорожного сообщения между Челябинском и Копейском в рамках проекта «Электричка большого города».

В пресс-службе губернатора Челябинской области напоминают, что между регионом и ОАО «РЖД» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В Челябинской области работают 64 пригородных поезда, в том числе два скоростных. Кроме того, в ноябре прошлого года на маршруте Магнитогорск — Челябинск был запущен скоростной поезд «Ласточка».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», Игорю Рязанову 54 года, он родом из Златоуста. Вся карьера Игоря Владимировича была связана с Челябинской областью. Новый начальник дороги — профессиональный движенец, он закончил в 1992 году Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте». Начинал карьеру помощником составителя поездов в Златоусте, дослужился до руководителя Южно-Уральской дирекции управления движением. Первым заместителем начальника дороги был назначен в августе 2019 года.