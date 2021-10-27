Челябинское УФАС приостановило заключение контракта на капремонт дороги Джабык — Париж

Сочинская компания подала жалобу на торги

Челябинское УФАС России приостановило заключение контракта на ремонт автодороги Джабык — Париж. Причиной стала жалоба от сочинской строительной компании ООО «Контракт». Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Работы должна была осуществлять компания «Уралдорстрой». Она получила контракт по начальной цене в 465,7 млн рублей, поскольку больше на торги не заявилась ни одна организация. Тем не менее компания «Контракт» заявила о незаконном уменьшении срока подачи заявок.

«Уменьшение срока подачи заявок не позволило нам успеть полноценно подготовить заявку и пополнить счет для оплаты обеспечения заявки», — сказано в жалобе сочинской фирмы.

Заявитель отмечает, что минимальный срок подачи заявок должен составлять семь дней, тогда как на эти торги заявки принимали в течение четырех дней — с 22 по 26 октября. Аукцион должен был завершиться 29 октября. Ранее корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинского УФАС сообщали, что срок приема заявок будет продлен на пять дней.

Генеральный директор «Контракта» требует аннулировать результаты электронного аукциона, а также привлечь заказчика к административной ответственности. Антимонопольная служба рассмотрит жалобу 1 ноября на заседании комиссии.

Отметим, аукцион на капремонт дороги состоялся только с третьего раза. Первые торги перенесли из-за отсутствия заявок. При этом в Челябинское УФАС поступали жалобы от уфимских компаний «Нефтехимремонт» и «Евростройинвест» о нарушениях в аукционной документации. Второй аукцион сорвался по той же причине. В антимонопольное ведомство поступили заявления от компании «Нефтехимремонт» из Уфы и «Арго» из Москвы с указанием на нарушения законодательства о контрактной системе.