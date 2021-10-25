Начальник Южно-Уральской железной дороги стал главным инженером РЖД

Анатолий Храмцов уже отправился в Москву

Совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о назначении нового заместителя генерального директора — главного инженера холдинга. По данным пресс-службы Российских железных дорог, им стал Анатолий Храмцов, последние 3,5 года — начальник ЮУЖД.



По данным пресс-службы, Анатолий Храмцов занял должность начальника ЮУЖД в мае 2018 года. Вся его карьера после окончания Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта (1986 год) проходила в Челябинской области. Храмцов работал электромехаником Челябинской дистанции сигнализации, централизации блокировки, в конце концов возглавил это подразделение. В 1999 году получил второе высшее образование в Уральском госуниверситете путей сообщения, занимал должность главного инженера Челябинского отделения ЮУЖД. С июня 2008 года и в течение десяти лет был главным инженером Южно-Уральской магистрали.