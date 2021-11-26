Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев может стать депутатом ЗСО Челябинской области

Кандидатура Таскаева выдвинута президиумом регполитсовета «Единой России»

26 ноября члены президиума политсовета «Единой России» в Челябинской области голосуют за передачу мандата депутата Заксобрания Сергею Таскаеву, ректору ЧелГУ. Как сообщили Первому областному информагентству в политсовете, речь идет о мандате, сданном 16 ноября бывшим председателем ЗСО Владимиром Мякушем.



Кандидатура Сергея Таскаева выдвинута президиумом политосвета реготделения «Единой России» на Южном Урале. Напомним, Владимир Мякуш в сентябре 2020 года в очередной раз прошел в ЗСО по партийным спискам. Таскаев также участвовал в выборах в областной парламент в составе списка ЕР, но тогда мандата не получил. Тем не менее глава университета участвует в партийной работе: именно ректор ЧелГУ весной 2021 года был назначен руководителем проект ЕР, посвященного развитию образования в регионе.

«Кандидатура Таскаева будет утверждена пока только президиумом политсовета партии. Результаты голосования будут направлены в Генсовет ЕР, а после утверждения Сергея Валерьевича на федеральном уровне — в избирком Челябинской области», — сообщил Первому областному информагентству член президиума регполитсовета Денис Моисеев.

Как сообщало ИА «Первое областное», 16 ноября на внеочередном заседании Заксобрания областные депутаты утвердили заявление Владимира Мякуша об отставке с поста председателя ЗСО и сложении депутатских полномочий. Спикером вместо Мякуша избран его первый заместитель Александр Лазарев, а сам Владимир Викторович будет отныне работать в качестве советника губернатора.