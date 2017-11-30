/ Борис Дубровский сохранил лидерство в списке самых влиятельных политиков области

Изменения произошли во второй пятерке рейтинга.

Итоги работы челябинских политиков и их уровень влияния в ноябре оценили южноуральские политологи. Положение дел и распределение позиций в «верхушке» списка остается стабильным: первые четыре места занимают губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, руководитель ФСБ Юрий Никитин, глава Челябинска Евгений Тефтелев. А вот на местах с 5 по 9 произошли изменения.

Для Челябинской области ноябрь с политической точки зрения оказался горячим месяцем. Российско-казахстанский форум, неожиданные звонки президента гражданским активистам, резкое ужесточение позиции общества и губернатора региона по отношению к владельцам и руководству крупных промышленных предприятий, ответственных за неблагоприятную экологическую ситуацию в областном центре, медийно-рутениевый скандал, митинг «СтопГОК» и очередное посещение Челябинска Алексеем Навальным. Все это не могло не сказаться на рейтинге влияния южноуральских политиков, прежде всего — на положении представителей крупного бизнеса, не всегда своевременно и адекватно реагировавших на быстро изменяющуюся общественно политическую ситуацию. — прокомментировал представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

На пятой и шестой позициях разместились вице-губернатор Евгений Голицын и первый вице-губернатор Евгений Редин. Они опередили председателя совета директоров «РМК» Игоря Алтушкина и совладельца ОАО «ЧЭМК» и «Ариант» Александра Аристова. Те, в свою очередь, расположились на восьмом и девятом местах. Седьмым идет председатель ЗСО Владимир Мякуш. Замыкает десятку по-прежнему начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. В целом же наибольший прогресс показал бывший министр сельского хозяйства региона, ныне занимающий должность заместителя губернатора, Сергей Сушков.

1. Борис Дубровский — 9,50

2. Виктор Рашников — 8,40

3. Юрий Никитин — 8,00

4. Евгений Тефтелев — 7,28

5. Евгений Голицын — 7,15

6. Евгений Редин — 6,97

7. Владимир Мякуш — 6,89

8. Игорь Алтушкин — 6,83

9. Александр Аристов — 6,61

10. Андрей Сергеев — 6,48