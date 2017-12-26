/ Южноуральский политик пришел женихом в программу «Давай поженимся»

Он поспорил с ведущей о необходимости скрывать прошлое.

Южноуральский политик Александр Лебедев, раньше занимавший должность в региональном Избиркоме, стал героем популярной программы «Давай поженимся». Политик выступал одним из претендентов на благосклонность невесты из Санкт-Петербурга. Съемки передачи прошли 25 декабря. Александр Лебедев постарался максимально полно рассказать о своей жизни, из-за чего повздорил с ведущей программы Ларисой Гузеевой. Она не оценила честность жениха.

Прошлое нужно уважать и принимать, ошибки признавать и исправлять! Хотя у всех есть скелеты в шкафу, неприятные моменты — важно это понять, принять, жить настоящим, радоваться и строить лучшее будущее, учась на ошибках прошлого! Участие в программе — это серьезный позитивный опыт, особенно с учетом специфики моей работы: юрист, политика, выборы. — рассказал Александр Лебедев на своей странице в соцсетях.

Выбрала ли невеста Александра Лебедева или другого из женихов, пока неизвестно. Все участники хранят это в секрете. В эфир передача еще не выходила.