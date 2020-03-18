Путин назначил дату голосования по Конституции

Отмена мероприятия возможна только в случае негативной ситуации по коронавирусу.

Послушать 00:00

Голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“»,— говорится в документе.

В Указе также отмечается, что на голосование будет выставлен такой вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Однако, по словам президента, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране голосование будет перенесено.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан»,— отметил Владимир Путин.

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, в ходе встречи с президентом сказала, что члены комиссии хорошо подготовились и готовы к любому развитию событий. И в зависимости от ситуации будут предложены те варианты голосования, которые в первую очередь отвечают поставленным президентом задачам — здоровье и безопасность прежде всего.