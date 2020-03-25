Следующая неделя объявлена нерабочей

Заявление сделал Владимир Путин.

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В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил со специальным заявлением. Он назвал несколько ключевых решений, принятых в связи с текущей обстановкой в мире и стране. Одно из таких решений — объявление официально нерабочей недели с сохранением заработной платы.

Таким образом, выходные начнутся 28 марта и закончатся 5 апреля.

Добавим, что в ходе своей речи Владимир Путин заявил о еще нескольких ключевых решениях и попросил всех по возможности оставаться дома и беречь свое здоровье.