За два часа до завершения голосования явка в Челябинской области составила почти 74%

Облизбирком озвучил данные на 18:00 17 марта

Остался один час за закрытия избирательных участков в Челябинской области. По данным избирательной комиссии, на 18:00 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей, что составило 73,91%, с учетом ДЭГ.

Участки работают до 20:00, голосовать электронно на сайте vybory. gov. ru также можно до восьми часов вечера.

Информационное агентство «Первое областное» следит за ходом голосования все три дня. Читайте в наших репортажах, как южноуральцы голосуют за президента России. А в телеграм-канале вы найдете и необычные истории от челябинских избирателей.