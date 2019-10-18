Плюс два: еще двое челябинцев изъявили желание побороться за кресло мэра Челябинска

В гордуму документы подали уже восемь человек.

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Два новых кандидата подали документы на участие в конкурсе на выбор нового мэра Челябинска. Игорь Медведев и Сергей Любимкин обратились в гордуму сегодня, 18 октября.

Сергею Лбимкину 42 года, в настоящее время он занимает пост директора по строительству в ООО «ЭлектроСтройСервис».

Игорь Медведев уже вышел на пенсию, но на месте не сидит, активно занимается общественно-полезной работой. Он является генеральным директором НКО «Ассоциация «Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта», а также членом Общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области.

Всего в списке желающих поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов на сегодня 8 человек.