Олег Решетников избран главой Златоуста

Решением депутатов городского округа он избавлен от приставки «и. о.»

Депутаты Златоуста определились с кандидатурой главы городского округа. В четверг, 22 августа, они открытым голосованием выбрали мэра из трех претендентов.

Напомним, конкурсная комиссия допустила к финальному этапу конкурса по выборам главы трех человек: исполняющего обязанности главы Олега Решетникова, начальника управления образования города Антона Туманова и члена городской Общественной палаты Сергея Маклакова.

Сообщается, что сегодня на 52-м заседании Собрания депутаты единогласно отдали пост Олегу Решетникову, который с 27 июня 2024 года работал на посту в качестве и. о.

Напомним, должность главы Златоуста стала вакантной с 27 мая 2024 года, когда о своей досрочной отставке объявил Максим Пекарский.