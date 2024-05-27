Глава Златоуста Максим Пекарский досрочно уходит в отставку

Алексей Текслер поддержал намерение мэра

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский уходит в отставку по собственном желанию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Соответствующее заявление уже направлено в Собрание депутатов Златоустовского городского округа. Оно будет рассмотрено на заседании 30 мая 2024 года. Депутаты также примут решение о назначении временно исполняющего обязанности главы округа.

«Златоусту я желаю дальнейшего развития, движения вперед и процветания, а жителям нашего города — счастья, благополучия, мира и добра. Спасибо всем», — обратился к златоустовцам Максим Пекарский.

Решение главы Златоуста уже поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.