В Златоусте назначен новый и. о. главы округа

Кроме того, депутаты определили сроки проведения конкурса по выборам главы

В Златоусте 1 июля стартует конкурс по выборам главы городского округа. Напомним, пост остается вакантным после досрочной отставки Максима Пекарского в мае текущего года.

Согласно решению депутатского корпуса, документы от кандидатов будут приниматься до 12 июля, 16 августа конкурсная комиссия рассмотрит их программы.

До момента выбора градоначальника исполнять его обязанности будет Олег Решетников.

Экс-глава Максим Пекарский в своем телеграм-канале попросил горожан поддержать и. о., особенно в свете предстоящих событий всероссийского уровня.

«Сейчас самый горячий период: идет благоустройство территорий, ремонт дорог, сетей... Буквально через месяц — Бушуевский фестиваль, в Златоуст приезжают гости со всей страны», — отметил Максим Пекарский.

Он добавил, что «работы новому руководителю и его команде предстоит много», и призвал жителей «активно включаться в общую работу на благо Златоуста».