Олег Гербер высоко оценил формат прямой линии губернатора

Спикер ЗСО отметил эффективность такого способа взаимодействия с населением

Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер прокомментировал итоги прямой линии губернатора, которая прошла во вторник, 5 декабря. Спикер высоко оценил эффективность подобного способа взаимодействия с жителями региона.

«Прекрасный формат, очень правильный и удобный. Огромное количество проблем решается именно благодаря прямой линии, причем не только те, которые прозвучали, но и те, которые остались за кадром. Мы были свидетелями, как губернатор в прямом эфире давал поручения и как ответственные лица отрабатывали задачи в режиме онлайн. Кроме того, такое общение — необходимый инструмент обратной связи, поскольку людям важно не только обозначить проблему, но и узнать о сроках и путях ее решения», — прокомментировал Олег Гербер.

Напомним, один из вопросов касался мер поддержки участников СВО, заключивших контракт с Росгвардией. В ходе прямой линии губернатор отметил, что проблема эта была решена на ноябрьском заседании Заксобрания. По словам Олега Гербера, этому предшествовала обстоятельная проработка темы.

«С учетом обращений граждан, поступавших в адрес губернатора, депутатов и прокуратуры, был разработан законопроект, который установил выплаты для заключивших контракт с Росгвардией и их близких. Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за его принятие. И как сегодня на прямой линии отметила министр социальных отношений, эта мера поддержки уже работает, есть первые заявления. Таким образом, мы стали участниками процесса решения вопроса даже до того, как он прозвучал в эфире», — рассказал спикер ЗСО.

Он добавил, что именно о таком слаженном взаимодействии говорил Алексей Теклер, завершая прямую линию: проблемные вопросы эффективнее решаются благодаря командной работе.

Напомним, на прямую линию поступило более 7,5 тысячи обращений, 53 из них были озвучены в прямом эфире, который длился почти три с половиной часа, некоторые проблемы были сразу решены. Все остальные вопросы будут оперативно отработаны, пообещал глава региона.