Увельский глава рассказал, что будет с дорогой, на которую пожаловались губернатору

Оказалось, что щебеночная дорога имеет статус региональной и уже включена в пятилетнюю программу ремонта

Дорогу, на которую главе Челябинской области Алексею Текслеру пожаловалась жительница села Песчаного, начнут ремонтировать в 2024 году. Оказалось, что она носит статус региональной и находится в пятилетней программе Минстроя, об этом губернатору сообщил глава Увельского района Сергей Рослов.

Напомним, звонок с обращением о безобразном состоянии шестикилометрового участка дороги, ведущей к населенному пункту, был одним из первых на прямой линии, поэтому Алексей Текслер сразу отправил на место руководителя муниципалитета.

По словам Сергея Рослова, в настоящее время щебеночная дорога находится в проезжем состоянии благодаря снегу. Все проблемы обнажаются летом.

Как добавил глава Минстроя Юлий Элбакидзе, в 2024 году запланированы проектные работы по данной дороге, затем до конца следующего года будут заключаться контракты по исполнению работ по переводу объекта в асфальтобетон.

В этой связи глава региона еще раз обратил внимание на недоработку местных властей в плане информирования населения.

«Сергей Геннадьевич, а почему жители у вас ничего не знают про ваши планы? Это снова к вопросу о том, что главы должны усиливать информационную сторону работы», — подчеркнул Алексей Текслер.