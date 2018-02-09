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/ Самым богатым кандидатом в президенты оказалась Ксения Собчак

Самым богатым кандидатом в президенты оказалась Ксения Собчак

Доходы всех зарегистрированных кандидатов огласил ЦИК.
сегодня в 18:02
  |  Политика

Последних кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК 9 февраля. В списки попали Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). ЦИК обнародовал информацию о доходах кандидатов за последние 6 лет. По этим данным, Ксения Собчак оказалась самой богатой.

Согласно сведениям, представленным Ксенией Собчак в ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть 2017 году, ее совокупный доход составил 403 миллиона 805 тысяч рублей. Общая сумма доходов Максима Сурайкина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 26 184 455,12 рубля. — сообщает ТАСС.

Деньги на счетах и валютные эквиваленты ценных бумаг в эту сумму не входят.

Напомним, ранее стало известно, что доходы кандидата в президенты Бориса Титова в 7 раз превысили заработок Владимира Путина. За последние 6 лет Борис Титов («Партия роста») нажил 274,3 миллиона рублей, Павел Грудинин (КПРФ) — 157 миллионов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 98 миллионов, Владимир Путин (действующий Президент) — 38,5 миллиона, Григорий Явлинский («Яблоко») — 23 миллиона, Сергей Бабурин («Российский общественный союз») — 11 миллионов.

Все зарегистрированные кандидаты попали в избирательные списки. Выборы состоятся 18 марта.

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