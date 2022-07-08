«Народный фронт» запустил портал сбора амуниции для воинов Донбасса

В проекте «Все для победы» участвуют звезды и военные корреспонденты

В Рунете начал работу сайт победа.ОНФ, координирующий сбор вещей и денежных средств для помощи народной милиции Донецкой и Луганской Республик. Руководство Общероссийского народного фронта приглашает жителей Челябинской области присоединиться к проекту: бойцам донбасских республик нужны бронежилеты, берцы, квадрокоптеры и многое другое.



В проекте ОНФ «Все для победы» участвуют военные корреспонденты федеральных телеканалов и агентств, работающие в зоне боевых действий специальной военной операции. Суть проекта — не просто сбор средств для помощи абстрактным нуждающимся. Каждый участник «Все для победы» помогает конкретному подразделению народной милиции ЛДНР, предварительно выяснив, в чем прежде всего нуждается отряд.

Так, спецкор НТВ Михаил Чебоненко собирает средства на покупку снаряжения 109-му стрелковому батальону ДНР, военкор ВГТРК «Телеканал „Россия“» Александр Коцюба старается для луганского штурмового батальона «Призрак». К журналистам присоединяются и известные личности из других сфер. Актер Дмитрий Певцов собирает средства для мотострелковой бригады «Беркут» (ДНР), дрессировщик Эдгард Запашный помогает кинологической службе народной милиции Луганской Народной Республики.

«С начала спецоперации очень многие захотели помочь бойцам Донбасса. ОНФ взял на себя эту миссию по организации российской народной помощи — донбасской народной милиции. Участники проекта собирают деньги, закупают на них снаряжение, необходимое конкретному подразделению ЛДНР. Приобретаются каски и бронежилеты, средства связи, аккумуляторы, квадрокоптеры для разведки. И это по-настоящему спасает жизни», — рассказал Первому областному информагентству глава регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

По словам Рыжего, если деньги благотворители могут сами отправить с помощью нового сайта на расчетный счет куратора выбранного подразделения, то вещи принимают местные отделения ОНФ. Новые или бывшие в употреблении — неважно, требуется просто рабочее состояние. В Челябинске прием организован на улице Цвиллинга, 20.

«Недавно челябинец принес нам бинокль, снятые с охотничьего ружья тепловизор и оптический прицел. Сказал: не до охоты сейчас, в Донбассе эти гаджеты нужнее. Несут туристическое снаряжение, те же спальные мешки, продуктовые наборы для мирного населения ЛДНР», — перечисляет Денис Рыжий.

Собранные в исполкомах «Народного фронта» амуниция, лекарства, средства защиты и многое другое отправляются на распределительную площадку ОНФ в Ростове-на-Дону. Уже оттуда помощь расходится по подразделениям народной милиции ЛНР и ДНР.